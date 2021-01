ESCLUSIVA LAZIOPRESS.IT | Calciomercato, Biraghi-Lazio niente da fare nessuna trattativa tra i club

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e molte squadre si muovono per rinforzare il proprio organico. Nelle scorse settimane anche la Lazio è stata al centro di alcune questioni di mercato, tra cui il caso Caicedo richiesto da alcuni club in particolare la Fiorentina. Il d.s. Tare ha smentito chiaramente qualsiasi trattativa che riguarda l’ecuadoriano. Nell’intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina sembrava ci fosse la possibilità di una trattativa per portare Cristiano Biraghi a Formello. Difensore dalle grandi qualità e che sicuramente avrebbe fatto comodo al reparto arretrato biancoceleste, adesso in forte difficoltà. Secondo però quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it non ci sarebbe alcuna trattativa tra i due club per il difensore viola. Nessuna possibilità per ora di vederlo a Formello, tantomeno come contropartita nell’ipotetica trattativa Caicedo-Fiorentina.

