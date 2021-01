ESCLUSIVA | L’ex viola Di Livio: “Le grandi squadre lottano per vari obiettivi, la Lazio deve svegliarsi. Fiorentina, attenta alle neopromosse”

Il nuovo anno è appena iniziato, ma in casa Lazio serve già una scossa per invertire la rotta prima che sia troppo tardi. Nella prima uscita del 2021 i biancocelesti, come dichiarato Inzaghi nel post gara di ieri, hanno deluso con il Genoa lasciando per strada, ancora una volta, punti pesanti. Con quasi mezza stagione alle spalle, il divario da colmare in ottica quarto posto è ora arrivato a sei lunghezze con la sfida di mercoledì contro la Fiorentina che ha il sapore di una finale anticipata. Per parlare del momento dei capitolini e della prossima sfida con i toscani, Laziopress.it ha contattato in esclusiva l’ex viola Angelo Di Livio.

La bella Lazio sembra sparita, che sta succedendo?

“Quest’anno c’è una Lazio a due facce. Ha fatto straordinariamente bene in Champions dove con grande merito è riuscita a superare il turno, mentre in campionato è la più deludente tra quelle che venivano considerate le “sette sorelle”. I biancocelesti fanno fatica a trovare la continuità giusta che invece hanno altre formazioni. Forse c’è mancanza di qualità da parte dei giocatori migliori, tranne Immobile che è il migliore centroavanti che abbiamo in Italia. Stanno mancando le giocate di Milinkovic-Savic, quelle di Luis Alberto e Leiva non mi sembra più quello dello scorso anno”.

È principalmente una questione di singoli, quindi condivide la scelta del rinnovo d’Inzaghi?

“Inzaghi lo considero fortissimo, ha fatto le fortune della Lazio e allo stesso tempo anche lui deve ringraziare la società che gli ha dato una possibilità incredibile. Dipende tutto da lui, se è convinto naturalmente deve firmare, mentre se ha dei dubbi è meglio di no. In ogni caso, bisogna anche chiedersi in caso quale sarebbe l’allenatore alternativo ideale per la Lazio. Io se fossi Lotito lotterei per far rimanere Inzaghi”.

Giusto quindi ripartire da Inzaghi…

“Faccio una premessa: un allenatore non può fare sempre i miracoli, per essere competitivi servono le alternative. Alla Lazio quest’anno mancano i ricambi. È vero che gli acquisti ci sono stati, ma non sono arrivati calciatori dal rendimento costante e tra questi alcuni erano sconosciuti. Il problema secondo me è questo perchè la Lazio negli undici non è seconda a nessuno, ma qualcosa nelle riserve manca”.

Ha detto che Immobile è l’unico che sta rendendo come un anno fa. Secondo lei quanto incide il fatto che in estate si giocheranno gli Europei?

“Tutti quelli che fanno parte del giro azzurro sono molto stimolati perchè vogliono rientrare tra i convocati. Inconsciamente si è stimolati perchè si vuole raggiungere il traguardo estivo, ma va comunque detto che per uno come Immobile cambia poco considerando che quasi certamente verrà chiamato”.

A proposito di campionati equilibrati con le “sette sorelle”. Dopo una stagione come quella passata, ci si poteva aspettare una Lazio fuori dalla lotta scudetto una Serie A così equilibrata?

“No, per quello che ha fatto vedere lo scorso anno mi aspettavo molto di più dalla Lazio. I punti di distacco dalla vetta sono molti ed ancora deve finire il girone d’andata. Ovviamente qualcosa non ha funzionato. La mia idea, lo ripeto, è che stanno mancando dei giocatori che la passata stagione facevano la differenza”.

Il calo potrebbe dipendere dalla partecipazione in Champions League? Alla Lazio più che aver dato stimoli sembra aver tolto energie…

“Però non dovrebbe essere così. È vero che la Champions toglie energie, ma dà anche stimoli e forza. Ci sono squadre che la disputano ogni anno, giocatori che scendono in campo sessanta volte a stagione. Un discorso simile non mi piace perchè la Lazio non entrava in Champions League da tredici anni, c’è tornata e deve essere felice di esserci riuscita. Ha fatto bene, ma le grandi squadre lottano per vari obiettivi”.

La Lazio quindi non è ancora una grande?

“La Lazio è una grande squadra, ma deve cambiare marcia. C’è ancora tempo e modo di recuperare, ma serve cambiare atteggiamento”.

Con il quarto posto ora lontano sei punti, il match con la Fiorentina può già rappresentare un’ultima spiaggia per la Lazio?

“Contro la Fiorentina è una di quelle partite che danno dei segnali. Sei punti possono essere pochi, ma se la Lazio non vince mercoledì e davanti non perde nessuno diventa difficile. Le altre squadre corrono perchè la Roma a livello di continuità sta facendo bene, l’Atalanta sembra essere tornata, la Juventus la devi sempre considerare. La deve si deve un po’ svegliare”.

Dopo un inizio complicato la Fiorentina ha trovato la strada giusta?

“Mi dispiace perchè la Fiorentina è una buona squadra, ma non può essere in quelle posizioni. Ha vinto con la Juventus e ieri ha pareggiato a Bologna, qualche segnale lo sta dando. Tra due giorni però viene a Roma a sfidare la Lazio e non può permettersi di perdere punti. D’altro canto i biancocelesti hanno bisogna di una vittoria, sarà sicuramente una bella partita da vedere”.

Oltre ad essere dispiaciuto per la situazione di classifica, a distanza di un anno e mezzo dall’arrivo di Commisso è un po’ deluso?

“Commisso si era presentato con altri presupposti, ma la realtà dice che Fiorentina, Torino e Genoa sono formazioni che si devono salvare. Le neopromosse giocano bene quindi le altre compagini devono stare molto attente”.

In chiusura, secondo lei è stato un errore la cessione di Chiesa?

“Quella è una questione dove c’era di mezzo il contratto, la richiesta della Juventus e la volontà del ragazzo. Quando i giovani spingono per andare via la società fa anche bene a venderli”.

