FORMELLO | Seduta di scarico con la Fiorentina nel mirino. Torna in gruppo Parolo

Dopo l’inizio non brillante del nuovo anno, con il pareggio di ieri in casa del Genoa, la Lazio questa mattina è tornata a lavorare al Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida in programma mercoledì 6 gennaio, in casa contro la Fiorentina. Seduta mattutina di scarico per i titolare di ieri che hanno lavorato in palestra. A loro si è aggiunto anche Luiz Felipe, entrato nella ripresa al posto di Patric. Il resto del gruppo ha lavorato regolarmente sul terreno di gioco. Aggregati i Primavera Raul Moro, Franco e Bertini, erano assenti alla seduta Correa, Fares ed il Capitano Senad Lulic. Dopo aver lavorato in maniera differenziata negli scorsi giorni, Marco Parolo è tornato a lavorare in gruppo. Per domani è previsto l’allenamento di rifinitura prima della sfida contro i Viola di mercoledì, dove mister Inzaghi farà le sue scelte sulla formazione.

