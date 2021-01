I diffidati in casa Lazio: due i biancocelesti a rischio per la gara contro il Parma

Nella sfida di mercoledì contro la Fiorentina, in programma alle 15:00 presso lo Stadio Olimpico, mancherà all’appello Lucas Leiva. Il regista non sarà schierabile contro i viola, per via della diffida rimediata dopo il cartellino giallo ricevuto domenica contro il Genoa. Gli altri due giocatori nella rosa di Simone Inzaghi ad essere diffidati, sono Mohamed Fares e Felipe Caicedo. Il primo, causa infortunio, non sarà comunque a disposizione per la gara di mercoledì, mentre l’attaccante ecuadoriano rischia di saltare la partita contro il Parma in caso di ammonizione. La sua presenza in squadra è certa, resta da capire se verrà schierato nuovamente titolare o se lascerà posto al fianco di Immobile a Vedat Muriqi, per poi subentrare a match in corso.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: