Ielpo: “Situazione complicata in casa Lazio, squadra senza identità”

L’ex portiere Mario Ielpo, che ha iniziato la carriera da professionista nelle file della Lazio, è intervenuto ai microfoni di di TMW Radio, commentando il momento attuale della squadra di Inzaghi e la sconfitta subita contro il Genoa.

Queste le sue dure parole:

“La situazione è complicata. Sono tanti anni che la Lazio fa lo stesso campionato, ma io quando vedo in campo la squadra non mi sembra sia troppo ordinata. Non hanno un’identità predefinita”.

