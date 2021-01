Lazio a Genova senza neanche un tiro in porta, dato preoccupante

Continuano ad essere preoccupanti i dati della gara di ieri. Numeri che non aiutano il difficile momento che la Lazio sta attraversando e che dimostrano che qualcosa non va. Come riporta LazioPage, per la seconda volta, e sempre a Genova (la prima in Sampdoria-Lazio), la Lazio non ha effettuato neanche un tiro in porta su azione dall’interno dell’area di rigore. Nessun tiro contro Sampdoria e Genoa, e soltanto uno contro Spezia e Benevento. Adesso tocca ad Inzaghi risolvere il problema.

