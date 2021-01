Lazio-Fiorentina, i precedenti con l’arbitro Abisso

La designazione arbitrale per la 16ª giornata di Serie A ha assegnato la gara Lazio-Fiorentina, in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, al signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Il direttore di gara siciliano ha arbitrato i biancocelesti in undici circostanze: il primo precedente risale al 20 agosto 2017, giorno in cui la compagine allenata da mister Simone Inzaghi pareggiò allo Stadio Olimpico di Roma contro la SPAL in occasione della prima giornata dell’edizione 2017/18 del campionato italiano di massima serie.

Nella passata stagione Abisso ha diretto i biancocelesti in quattro gare, nelle quali i biancocelesti hanno ottenuto due vittorie (Parma e Bologna) ed altrettanti pareggi (Hellas Verona e Udinese). In questa ha invece diretto la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona.

Sarà infine il suo Lazio-Fiorentina in assoluto.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: