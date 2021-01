Lazio, Immobile quinto in Europa per percentuale di gol in una squadra

Ciro Immobile sembra proseguire sull’ottima scia della passata stagione, una delle poche note positive di questa stagione che si avvicina a metà percorso. Molto importanti sono i suoi gol per tenere testa e rimanere vicini alla parte alta della classifica, e riguardo questi Lazio Page sul proprio profilo Twitter ha stilato una classifica dei giocatori più incisivi nel numero di gol in una squadra: è quinto con il 43% di gol sul totale, dietro solo a Ronaldo per quanto riguarda la Serie A.

Ecco la statistica completa:

% gol/gol squadra (6+ gol segnati)

50% Mateta (Mainz)

45% Weghorst (Wolfsburg)

44% Ronaldo (Juventus)

44% Wilson (Newcastle)

43% Immobile (Lazio)

43% Lewandowski (Bayern)

42% Calvert-Lewin (Everton)

42% Dia (Reims)

41% Aspas (Celta)

41% Moreno (Villarreal)

41% Son (Tottenham)

