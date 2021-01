Lazio, Immobile si riappropria del podio della classifica marcatori

In un campionato non entusiasmante per la Lazio la nota positiva continua ad essere Ciro Immobile. Dopo un inizio condizionato dalla positività al covid e dalle solite polemiche che però, a sua detta, gli scivolano addosso, l’attaccante biancoceleste sembra aver ritrovato la giusta continuità. Nelle ultime 8 gare in Serie A, solamente in una non è riuscito a segnare: quella contro il Verona. Ciò ha permesso di far rientrare Ciro nel podio della classifica marcatori per la prima volta in questa stagione. Infatti Immobile si trova a 10 insieme ad Ibrahimovic, dietro solo a Ronaldo con 14 e Lukaku con 12 gol.

