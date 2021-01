Lazio, la peggior differenza reti dell’era Inzaghi dopo 15 giornate

Dopo 15 giornate la Lazio ancora non riuscita ad esprimersi con regolarità in questo campionato: le prestazioni viste lo scorso anno sembrano essere molto lontane, nonostante, a sprazzi, qualche cosa si sia visto anche in questa stagione. Tra le varie voci di rinnovo e quelle che vorrebbero una Lazio da rifondare, l’unica cosa certa su cui si può contare sono i dati. La differenza reti che al momento ha la Lazio è il simbolo di ciò che la squadra biancoceleste sta vivendo: -1, frutto di 23 gol fatti e 24 subiti. Una differenza reti peggiore, dopo 15 giornate, nell’era Inzaghi non esiste. L’ultimo dato che vede la Lazio in negativo, con -7, dopo quindici giornate risale alla stagione 2015/2016, la seconda di Pioli, una stagione che è stata più volte richiamata in causa in questo campionato, considerando alcune cose in comune che sono state messe in risalto. Una difesa che spesso traballa ed un attacco che non riesce più ad esprimersi al meglio fanno della Lazio “l’assente ingiustificata” di questo campionato, come ha detto ieri a Sky Sport Marocchi.

