Mohamed Fares: “La vicenda del rider mi ha colpito ed ho deciso di agire in prima persona per aiutare una persona in difficoltà”

Dopo la notizia del rider derubato del proprio scooter a Napoli, e la raccolta fondi a cui ha partecipato Mohamed Fares per aiutare il ragazzo, l’esterno biancoceleste è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Lazio, per raccontare l’esperienza vissuta. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio. La vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà”.

