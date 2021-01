Rider picchiato e derubato a Napoli: Mohamed Fares gli ricompra il motorino! Maxi donazione| FOTO

Sta girando sui social il vdeo del rider picchiato durante un’aggressione e derubato del suo scooter. La vittima è un uomo di 52 anni, padre di famiglia che svolgeva il suo consueto lavoro per portare qualche soldo a casa, ma la brutalità degli aggressori è stata crudele e senza cuore.

Tramite la rete è una raccolta fondi per ricomprare il motorino alla vittima ma in evidenza c’è una donazione molto alta di ben 2500euro firmata sembrerebbe dal giocatore della Lazio Mohamed Fares. A riferirlo è la pagina Facebook ‘A Tua Difesa’: “Vogliamo ringraziare pubblicamente Mohamed Fares, difensore della Lazio. Appena ha letto della raccolta fondi ha provveduto con una donazione di 2500€ facendo superare l’obiettivo massimo fissato per l’acquisto di un nuovo motorino al rider. Grazie di cuore, Napoli ti renderà un applauso appena sarà possibile”.





