Rivelazioni choc dell’ex calciatore del Manchester United: ”Contro l’Arsenal giocai ubriaco”

Come riportato da sportface.it, Rio Ferdinand, ex giocatore del Manchester United, ha svelato che quando aveva 17 anni e giocava per il West Ham, ha saputo all’ultimo che in una partita avrebbe dovuto sostituire Paulo Futre: in quel momento il calciatore si trovava al lounge di Highbury a bere brandy e Coca-Cola. In merito all’episodio, l’ex difensore ha dichiarato: “Avevo un brandy e una Coca-Cola in mano quando mi hanno avvisato di essere in panchina. Sono andato in panchina pensando, ‘Per favore, non fatemi entrare, dopo tre brandy e Coca-Cola, non posso entrare in campo’. E poi sono entrato“.

