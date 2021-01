Roberto Rao sul gesto di Fares: ”Complimenti a Momo e a tutti coloro che hanno donato”

Roberto Rao, responsabile della comunicazione della S.S.Lazio, condivide un post su Twitter in merito all’episodio di generosità del calciatore biancoceleste Fares che in una raccolta fondi ha contribuito economicamente ad aiutare un rider che era stato aggredito e rapinato in una strada di Napoli.

“Volevo solo aiutare una persona in difficoltà. Non volevo clamore”. La solidarietà e l’esempio. Complimenti a Momo #Fares e a tutti quelli che hanno donato per il #rider . @OfficialSSLazio

— Roberto Rao (@robertorao) January 4, 2021

