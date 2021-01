Serie A, ecco gli squalificati della 16esima giornata

Come riportato da gianlucadimarzio,com, il Giudice sportivo ha pubblicato i nomi dei giocatori che non potranno giocare per squalifica nella 16esima giornata di Serie A, che si terrà il 6 gennaio. In totale sono 8 i calciatori fermati per un turno: Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez (Spezia), Lucas Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta).

Tra i calciatori espulsi, squalifica per una giornata a Chabot (Spezia), Likogiannis (Cagliari) e Tonali (Milan).

