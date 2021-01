Calciomercato, domani previsto un incontro tra il ds della Fiorentina Pradè e gli avvocati di Caicedo

Come riporta Calciomercato.com, continua l’interesse della Fiorentina nei confronti di Felipe Caicedo. Nella rosa di Prandelli non c’è più spazio per Cutrone, pronto a lasciare Firenze per trovare fortuna altrove, liberando così il posto all’ecuadoriano della Lazio. In molti lo definiscono il compagno ideale di Vlahovic, tra cui l’opinionista e giornalista sportivo Mario Sconcerti, che vede Caicedo come soluzione perfetta per l’attacco della Fiorentina. Oltre alla sfida di calciomercato tra le due squadre, domani allo Stadio Olimpico si giocherà quella sul campo, gara in programma alle ore 15:00.

Come ripota il sito di mercato, proprio l’incontro di domani sarà occasione di confronto tra le due parti, che avverrà nel ritiro della Fiorentina, tra gli avvocati di Caicedo, il ds Pradè e l’allenatore della viola Cesare Prandelli. Sul piatto ci sono un contratto da 2,5 milioni più bonus fino al 2023 per il giocatore, ed una doppia offerta di acquisto per la Lazio. La Società toscana infatti, ha prima avanzato la proposta di acquisto a titolo definitivo a 5 milioni, per poi rilanciare con un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni.

Inzaghi preferirebbe non privarsi del suo attaccante in maglia 20, che tanto ha aiutato la squadra nei momenti di difficoltà, rivelandosi una pedina importante per lo scacchiere dell’allenatore. D’altro canto Tare riflette sul da farsi di questa operazione, ma ovviamente l’ultima parola passa sempre per il presidente Claudio Lotito.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: