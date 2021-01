Calciomercato Lazio, dalla Turchia: il Galatasaray vuole venire a Roma per convincere Muriqi

In questa prima parte di stagione, Vedat Muriqi non ha ancora inciso con la maglia della Lazio. A causa del Covid-19 e di qualche problema fisico, l’attaccante kosovaro non è riuscito ancora a dimostrare le sue qualità. Come riporta il sito turco Fotospor.com però, il Galatasaray sarebbe interessato all’attaccante biancoceleste, tanto che l’intenzione è quella di mandare un intermediario a Roma, nei prossimi giorni, per provare a convincere il calciatore a fare ritorno in Turchia, questa volta però per giocare con la maglia del Galatasaray.

Come riportato però da Luigi Salomone a Radio Incontro Olympia, la società biancoceleste smentisce il possibile interessamento da parte del Galatasaray nei confronti dell’attaccante biancoceleste arrivato in estate.

