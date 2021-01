Casiraghi ricorda l’8-2 alla Fiorentina: “Avremmo potuto fare qualche gol in più. Segnai il mio unico poker in una partita”

Domani, per ripartire dopo un momento difficile, alla Lazio basterà anche un semplice gol di vantaggio per rilanciarsi in classifica contro una Fiorentina in ripresa. Le sfide tra le due compagini spesso hanno regalato spesso giornate emozionanti, come il 5 marzo 2995 quando la Lazio di Zeman rifilò ben 8 gol ai toscani. Un precedente indimenticabile, ricordato anche da Pierluigi Casiraghi nel match program ufficiale della partita di domani: “Fu una gara classica alla Zeman, stavamo bene a livello fisico e giocavamo a memoria, non ce n’era per nessuno. Tutto andò per il verso giusto, seppure affrontassimo una compagine con campioni come Rui Costa e Batistuta. Segnammo otto reti, ma addirittura avremmo potuto farne anche qualcuno in più. Fu una giornata memorabile che ricordo con molto piacere perchè realizzai il mio primo ed unico poker in una partita. Siglai l’ultimo gol su rigore su concessione di Cravero che era il rigorista designato”.

