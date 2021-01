CdS | Lazio, alta tensione: Lotito e Tare divisi

La Lazio ha bisogno di una scossa per ripartire e per recuperare in campionato i preziosi punti che si stanno lasciando per strada; che ben venga se è il presidente il primo a scuotere l’ambiente. Era infatti atteso nella giornata di ieri il patron biancoceleste Claudio Lotito a Formello. Come riporta il Corriere dello Sport, il vertice di mercato con il ds Igli Tare si è trasformato in un confronto acceso. Le principali divergenze tra i due sono su Vavro e sull’esterno sinistro. Il dirigente albanese avrebbe contestato la partenza del difensore verso Genova.

