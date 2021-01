CorSera | La Lazio troppo dipendente dalla classe di Leiva e dai gol di Immobile

C’era una volta una squadra che vinceva tutte le partite riuscendo a coniugare in modo quasi perfetto un gioco super offensivo e una fase difensiva di alto livello. A mio parere il segreto di quel mix esplosivo aveva un nome preciso: Lucas Pezzini Leiva. Giocatore capace di schermare alla perfezione la difesa di una squadra che gioca con sei elementi offensivi e almeno due dei difensori sempre pronti a «cambiare mestiere». Non può essere certo un caso che il suo lockdown coincide con il crollo della Lazio. E la conferma della sua insostituibilità viene anche dalla nuova stagione dove ha giocato nelle migliori condizioni fisiche in pochissime gare come ad esempio quella con il Borussia Dortmund all’Olimpico, la migliore partita della stagione della Lazio. Purtroppo nella rosa attuale un giocatore come Leiva non c’è. E allora forse non sarebbe il caso di cambiare qualcosa dell’immutabile 3-5-2? Magari mettere un doppio mediano per coprire una difesa oltretutto molto indebolita rispetto al passato (e questo è colpa del mercato), rinunciare ai due esterni di fascia e riportare Luis Alberto alle spalle di Immobile con Milinkovic libero di inventare in zona offensiva, senza essere costretto a fare contemporaneamente il terzino e l’attaccante. Insomma, una squadra più compatta, dove i giocatori in grado di inventare qualcosa sotto rete possano essere liberi di pensare solo ad affiancare Ciro Immobile. Già, perché un’altra anomalia di questa Lazio è la cirodipendenza: ormai segna quasi sempre solo lui. CorriereDellaSera