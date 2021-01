Covid, il general manager della Roma Tiago Pinto di nuovo positivo

Il nuovo general manager della Roma è risultato nuovamente positivo al Covid-19. Come viene riportato dall’ANSA, Tiago Pinto si è sottoposto oggi a due tamponi risultando negativo al rapido, ma positivo al molecolare. Già lo scorso 22 dicembre era stato contagiato in Portogallo, ed ora lavorerà in isolamento questa volta a Roma, dove era arrivato nella giornata di lunedì.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: