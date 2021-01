De Grandis commenta la possibilità di un Muriqi titolare: “Sconcertante. Al momento con Caicedo non c’è partita”

La stagione entra nel vivo, ma il colpo del mercato estivo della Lazio Vedat Muriqi fatica ad entrare nei meccanismi dei biancocelesti. Sul momento del turco, spesso in ballottaggio con Caicedo per un maglia da titolare, si è espresso anche Stefano De Grandis attraverso i microfoni di Sky sport: “Muriqi titolare? Sconcertante. Spiego meglio il mio punto di vista: Inzaghi chiaramente lo vede allenarsi e valuta di conseguenza. Io ho il ruolo di cronista e lo vedo soltanto nei 90 minuti in campo: al momento tra lui e Caicedo non c’è partita. Uno è un calciatore di Serie A che gioca bene a calcio, l’altro fa fatica nell’avere sua valenza nel campo di gioco. Poi, se Tare ha spinto tanto per averlo, nonostante non gli sia stato fatto nessuno sconto, evidentemente lo conosce meglio di me e devo accettarlo. Il mio discorso riguarda quello visto finora: la Lazio ha acquistato un centravanti forte di testa per cambiare nel gioco aereo, ma io non ho memoria di un colpo di testa di Muriqi. Caicedo è sottovalutato, è uno dei migliori centravanti di riserva, forse gioca poco per problemi di tenuta nei 90 minuti, ma quando gioca il suo apporto l’ha ampiamente fornito”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: