FORMELLO – Immobile non si allena, provato Pereira con Caicedo. Chance per Strakosha?

Mai come domani la Lazio si trova a giocare una partita da dentro o fuori. Troppe le occasioni sprecate in questa prima parte di campionato con la sfida alla Fiorentina che assume un valore inestimabile dove non è ammesso l’errore. Non possono esistere sempre alibi che tengano fra arbitraggi e assenze. Mancherà Leiva squalificato così come è in forte dubbio Immobile che oggi pomeriggio non si è allenato (in dubbio ma fare un provino domani mattina).

Senza Ciro è stato provato Pereira al fianco di Caicedo in attacco con Muriqi che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Una grande opportunità per il belga che reclama spazio e non sempre i dieci minuti finali delle partite. In cabina di regia toccherà ad Escalante sostituire Leiva mentre il resto del reparto è confermato con Milinkovic e Luis Alberto a creare gioco e Lazzari-Marusic sulle corsie laterali. In difesa turno di riposo per Patric e Radu con Luiz Felipe e Acerbi ai fianchi di Wesley Hoedt. Il tecnico cerca di gestire le energie visto che si torna a giocare a distanza ravvicinata. Altra grande sorpresa è la chance che potrebbe arrivare per Thomas Strakosha dopo due mesi in naftalina. L’albanese ha l’occasione per spazzare via le critiche e convincere Inzaghi a dargli maggiore fiducia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: