GdM | Niente Genoa per Vavro, torna alla Lazio

Sembra essere del tutto svanita la trattativa tra il Genoa e la Lazio per il prestito di Denis Vavro. Nelle scorse ore, l’affare aveva subito una frenata significativa a causa dei problemi fisici dello slovacco seppur il ds del Grifone Marroccu aveva mostrato l’intenzione di trovare una soluzione. Nonostante queste ultime parole, però, stando a quanto riportato dal profilo Twitter di Gianluca di Marzio, il difensore sarebbe prontare a tornare definitivamente alla Lazio in quanto il calciatore necessiterebbe ancora di qualche giorno per poter tornare in campo, mentre Ballardini, a seguito dello stop muscolare di Zapata, ha bisogno di un difensore già pronto per scendere in campo.

