Genoa, il ds Marroccu parla della trattativa per portare Vavro a Genova

Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, in conferenza stampa ha parlato della trattativa per portare il biancoceleste Vavro a Genova:

C’è una trattativa per Vavro?

“Sì, è decollata qualche giorno fa ma siamo in una fase interlocutoria perché è un giocatore importante e con la Lazio stiamo cercando di trovare una soluzione valida per entrambi”.

