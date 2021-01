Giordano: “L’ambiente è diverso, la squadra dello scorso anno faceva sognare”

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, commentando l’andamento stagionale della squadra di Inzaghi.

Queste le sue parole:

“La Lazio non è la stessa dell’anno scorso. Vedo qualche scricchiolio nell’ambiente. In più, davanti le altre stanno facendo bene. Sarebbe incredibile se i biancocelesti riuscissero ad arrivare fra le prime quattro. Stona il fatto che prima del lockdown si lottava per lo scudetto, quella squadra faceva sognare. Adesso abbiamo solo quattro punti in più del Benevento”.

