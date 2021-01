Il Messaggero | Lazio, Lotito dà la scossa. Discorso al tecnico e alla squadra: “Siamo da Champions”

Stava trascorrendo le vacanze natalizie a Cortina il presidente laziale Claudio Lotito ed è tornato in anticipo, vedendo così la gara di domenica della Lazio da Villa San Sebastiano. Dopo il deludente pareggio in casa del Genoa, il patron biancoceleste ieri si è recato a Formello per fare un discorso collettivo. Come riporta Il Messaggero, ci ha pensato lui a dare la scossa: il primo obiettivo è quello di risolvere i problemi di “testa”. Nessuna furia, ma un richiamo generale al senso di responsabilità ed appartenenza: “Questa rosa è stata costruita per la Champions. Ricordatevi quali sono i nostri obiettivi perchè sinora non avete dimostrato quanto valete e lo voglio vedere subito contro la Fiorentina“.

