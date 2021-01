Il Tempo | La Lazio vuole rialzarsi

La Lazio deve ripartire in campionato: le brusche battute d’arresto della banda Inzaghi hanno fatto sì che le prime della classe si allontanassero. Dopo il pareggio contro il Genoa a Marassi, la squadra si è confrontata insieme al presidente a Formello, in vista dell’impegno di domani contro la Fiorentina, nel quale servirà tornare a fare bene. Come riporta Il Tempo, squadra, tecnico e società sono tutti sotto accusa per un avvio di stagione dimenticare; è necessario dare un segnale da parte dei giocatori, ma anche della società in chiave mercato. Non ci si può più appellare alle assenze, con appena 22 punti ottenuti in 15 giornate.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: