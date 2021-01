Il Tempo | Lazio, ballottaggio in attacco per la Befana

A distanza di pochi giorni dalla trasferta in casa del Genoa, la Lazio si prepara alla gara dell’Olimpico in programma domani alle ore 15.00, contro la Fiorentina. Come riporta Il Tempo, per mister Inzaghi non ci sono troppi dubbi di formazione: in difesa potrebbe rientrare Hoedt, mentre a centrocampo l’unico avvicendamento riguarderà lo squalificato Leiva, che verrà sostituito da Escalante o da Cataldi. Il punto interrogativo maggiore per il tecnico riguarda l’uomo da affiancare a Ciro Immobile: con l’assenza di Correa, oltre a Caicedo, ci sono altre due opzioni che sono i nuovi acquisti Pereira e Muriqi. Ed il brasiliano reclama spazio, considerando che è stato impiegato solamente due volte dall’inizio.

