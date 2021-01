Per Lei Combattiamo Juventus, un altro calciatore positivo al Covid-19 Juventus, un altro calciatore positivo al Covid-19 Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo la positività al Covid-19 di Alex Sandro nella giornata di ieri, la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

