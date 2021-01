Karl-Heinz Rummenigge: “Lazio? Ho grande rispetto per la squadra di Inzaghi. Immobile segna sempre”

Karl-Heinz Rummenigge, ospite della puntata di ieri sera di Tiki Taka, programma televisivo che parla di calcio, ha parlato del campionato di Serie A e della lotta scudetto. Tra i vari temi trattati con il CEO del Bayern Monaco, c’è anche la Lazio, prossima avversaria della squadra tedesca agli ottavi di Champions League. Queste le sue parole nei confronti della squadra biancoceleste: “Ho grande rispetto per la squadra di Inzaghi, hanno battuto in casa il Borussia Dortmund e pareggiato in trasferta. E poi Immobile segna sempre”.

