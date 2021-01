L’ex Fiorentina Frey: “Domani gara affascinante. La Lazio e la Viola hanno una coppia di portieri di qualità”

Tra poco meno di ventiquattro ore la Lazio scenderà nuovamente in campo per sfidare la Fiorentina in un match che, in ottica quarto posto, ha già il sapore di finale. Della sfida di domani e del momento delle due formazioni, nel match programma ufficiale, ha parlato l’ex portiere dei toscani Sebastien Frey: ” Le partite contro la Lazio mi hanno sempre esaltato perchè i biancocelesti hanno sempre avuto in organico dei grandi giocatori e a me è sempre piaciuto affrontare i campioni. I portieri delle due squadre? La Lazio ha la coppia Reina-Strakosha, la Fiorentina Dragowski-Terracciano. Ad oggi è un lusso avere a disposizione due portieri di qualità. Ora alla Lazio gioca Reina, un portiere di grande qualità, mentre la Viola schiera Dragowski che sta facendo molto bene. La Fiorentina è tornata? È presto per dire che i toscani siano usciti dalla crisi, il successo con la Juventus ha portato speranze ed ossigeno in classifica. Il campionato però è ancora lungo e la Viola dovrà confermare la grande prestazione offerta contro i bianconeri, sarà una cosa difficile. Il momento della Lazio? Inzaghi si sta confermando come un grande tecnico: dare continuità in una piazza importante essendo sempre sotto pressione gli fa onore. Senza tifosi il campionato è un po’ falsato, penso che ad entrambe le squadre stia mancando qualcosa in casa senza la spinta dei propri sostenitori. Se la società offrirà ad Inzaghi credibilità e fiducia credo che la Lazio potrà ancora migliorare in base alle idee dell’allenatore. Acerbi? Ha avuto una crescita importante negli ultimi anni, tutto quello che sta raccogliendo con la Lazio e la nazionale se lo sta meritando. Inoltre credo che, dopo aver sconfitto la malattia, sia diventato mentalmente più forte. Gli faccio i miei complimenti. Che partita mi aspetto? Sono partite affascinanti e sicuramente sarà una bella partita. Servirà prestare grande attenzione a Ribery e Immobile“.

