L’ex Viola Gonzalo Rodriguez: “Le sfide tra Lazio e Fiorentina hanno sempre punti pesanti in palio”

Archiviare il mezzo falso di Genoa e guardare alla Fiorentina. Questo l’obbligo della Lazio obbligata già da domani a rialzare la testa per non perdere troppi punti dalle concorrenti al quarto posto. Del match di domani e dei suoi incroci passati con la Lazio, attraverso il match program della sfida di domani, ha parlato l’ex viola Gonzalo Rodriguez: “Le sfide tra Lazio e Fiorentina sono sempre belle e con punti pesanti in palio. Stiamo parlando di due compagini che di solito lottano per lo stesso obiettivo, ossia la qualificazione alle coppe europee. Il duello tra Acerbi e Pezzella? Sono due grandi difensori con una personalità importante. In area avversaria sono anche pericolosi di testa. I miei precedenti con la Lazio? Non ne ricordo uno in maniera particolare, ricordo con gioia le quattro vittorie contro i biancocelesti, una con il Villareal e tre con la Fiorentina”.

