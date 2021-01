PAIDEIA | Controlli medici in clinica per Mohamed Fares | FOTO

Nella mattinata Mohamed Fares, esterno biancoceleste, è arrivato in Clinica Paideia per svolgere dei controlli sul problema fisico che lo sta tenendo fuori dal campo di gioco da diverso tempo. L’esterno ex Spal infatti, non scende in campo con la maglia biancoceleste dallo scorso 12 dicembre quando, nella sfida casalinga persa contro l’Hellas Verona (1-2), subentrò all’81′ al posto di Manuel Lazzari.

