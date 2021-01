SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Fiorentina

Dopo la deludente prestazione contro il Genoa, la Lazio deve cercare i tre punti per migliorare una classifica che la vede distante dalla zona Champions League. L’occasione per il riscatto ci sarà Mercoledì alle ore 15:00, quando la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina di Cesare Prandelli: una squadra in ripresa, in una sfida che i biancocelesti devono cercare di vincere per guadagnare terreno in una Serie A quanto mai competitiva.

LA FIORENTINA – La cura Prandelli ha restituito alla Fiorentina punti e tranquillità: quattro risultati utili consecutivi, tra i quali spicca chiaramente il successo all’Allianz Stadium per 0-3 contro la Juventus, che è stata l’unica gara vinta dai viola in trasferta in questo campionato. Dopo un inizio molto difficile, compito di Prandelli sarà quello di riuscire a tirare fuori il potenziale della rosa viola, fin qui inespresso: un mix di talento ed esperienza, con qualche lacuna in fase offensiva, visto che dopo 15 giornate la Fiorentina ha realizzato appena 16 reti.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Castrovilli, Amrabat, Borja Valero, Venuti; Vlahovic, Ribery.

LA STELLA – In una Fiorentina che produce poco in fase offensiva, è indispensabile il giocatore di qualità, capace di accendere la luce e di prendersi la squadra sulle spalle: nei viola è un compito che spetta certamente a Franck Ribery. I problemi fisici hanno limitato il rendimento dell’ex giocatore del Bayern Monaco, e anche per questo le prestazioni del francese sono state sin qui molto deludenti: zero gol e tre assist, per un giocatore che deve tornare a fare la differenza. In termini di prestazioni e di risultati, per la Fiorentina molto passerà dai piedi di Franck Ribery.

IL PRECEDENTE – L’ultima sfida all’Olimpico tra le due squadre, è andata in scena il 27 Giugno scorso, con il campionato appena ripreso. La Lazio veniva dalla brutta sconfitta di Bergamo per 3-2, e la vittoria contro i viola era l’unico modo per continuare a inseguire il sogno scudetto. Dopo il vantaggio iniziale di Ribery, la Lazio riuscì a battere la Fiorentina in rimonta per due a uno: decisive le reti di Immobile e Luis Alberto.

