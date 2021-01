SOCIAL | Beppe Signori ricorda la rete al Conero di Ancona di 27 anni fa – VIDEO

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, l’ex attaccante biancoceleste Beppe Signori ha ricordato il goal segnato allo stadio Conero di Ancona. Esattamente oggi, il 04/01/1993 la Lazio vinceva per 3-0 in trasferta, sotto una fitta nevicata che rese la partita difficile da giocare, ma non per Signori. Il suo pallonetto fuori dall’area di rigore eseguito con classe sopraffina, fece esplodere di gioia il settore ospiti e consentì alla squadra allenata da Dino Zoff, di raggiungere la vittoria senza troppi ostacoli.

Questa l’Instagram stories di Signori, in cui condivide il post sulla gara:

Di seguito il il video che ricorda la rete di Signori:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TradizioneLazio (@tradizione_lazio)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: