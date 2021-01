Tare risponde alle voci su Caicedo: “Il giocatore non è in vendita e non andrà via dalla Lazio”

Come riporta TMW, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, è stato recentemente intercettato dai microfoni di SportItalia. Incessanti le domande che in questi giorni vengono poste al ds, riguardo la questione di Felipe Caicedo ed una sua eventuale cessione alla Fiorentina. Domande alle quali Tare ha voluto rispondere una volta per tutte, dichiarando: “Non è in vendita e non lascerà la Lazio”. Un tono duro e deciso, volto a smentire ogni tipo di indiscrezione per non squilibrare l’ambiente e mantenere la concentrazione in vista della gara che si svolgerà domani all’Olimpico.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: