CdS | Lazio, ecco entro quando si decide per Lulic. Piace Mustafi per la difesa

In casa Lazio c’è il recupero di Lulic da monitorare. Come riporta il Corriere dello Sport, per reintegrare Vavro o resta fuori il bosniaco in modo definitivo o viene ceduto un altro giocatore che oggi fa parte dei 17 nel gruppo di Inzaghi. Al capitolo difesa si è aggiunto il 28enne Shkodran Mustafi, che può giocare terzino a quattro o centrale a tre. Il capitano sarà valutato entro il 15 del mese.

