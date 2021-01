CdS| Luis Alberto l’insostituibile

Che Luis Alberto non fosse un giocatore come gli altri lo si era capito già nelle scorse stagioni, ma mai più di quest’anno è utile averlo al meglio per ricoprire le tante funzioni che il mago ha nello scacchiere tattico di Inzaghi: l’ultimo passaggio, l’inserimento per il tiro dai 20 metri, il senso della profondità ed il cambio gioco. E’ lui la vera diversità della Lazio, poiché sa ricoprire più ruoli, è un giocatore unico ed universale, un riferimento unico per Inzaghi. L’unico, peraltro, che fino all’ultimo minuto della partita di Marassi contro il Genoa ha provato creare quell’occasione utile per andare in gol e portare il risultato a casa. A lui è dedicata una parte dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Insieme a Milinkovic e Leiva forma un trio di centrocampisti insostituibile: tutti girano ma loro no, sono sempre lì. Oggi mancherà il mediano brasiliano per squalifica, ma gli altri due ci saranno, entrambi capaci di creare inventiva e e pericolo per la squadra avversaria, due giocatori che sarebbero titolari in qualunque altra squadra di Serie A. Inoltre, per quanto riguarda la partita odierna, negli ultimi 6 precedenti Luis Alberto ha espresso grandi prestazioni, con 3 gol e 4 assist.

