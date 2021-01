CONFERENZA FARRIS: “Vincere una gara così ‘sporca’ è utile per la classifica e per la mentalità”

La Lazio batte in casa 2-1 la Fiorentina di Prandelli. Il secondo di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la vittoria casalinga contro i viola: “Meglio il primo tempo? C’è l’espetto mentale da non sottovalutare, dopo le ultime gare. Questa è stata una partita sporca, quindi i punti sono ancora più importanti. Non è mancata la ferocia agonistica, manca qualche punto in classifica e mancava vincere una gara così ‘sporca’, perchè porta punti importanti per la classifica e per l’aspetto mentale. Attaccanti? Le scelte tecniche vengono fatte in base alle condizioni dei nostri e degli avversari, ci è sembrato giusto scegliere questa formazione; Caicedo e Ciro sono andati in gol. Immobile non si è tirato indietro, all’ultimo era giusto farlo rifiatare“.

