CONFERENZA PRANDELLI: “Abbiamo fatto una delle migliori gare in trasferta. Presi gol evitabili”

L’allenatore della Fiorentina, al termine della gara dell’Olimpico, ha commentato la sconfitta per 2-1 contro la Lazio. Queste le parole di Prandelli in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni in trasferta. Bene l’inizio e buone occasione. Abbiamo subito 2 gol evitabili, ma non abbiamo abbassato l’intensità. C’è mancata la conclusione vincente, però non rimprovero niente ai ragazzi. Eysseric? Per me è stato uno dei migliori in campo, non ho fatto subito il cambio sulla seconda punta perchè la partita era ancora equilibrata. Abbiamo fatto molto bene. Acquisti? Ora pensiamo alla gara successiva. Torniamo a casa, ci riposiamo e pensiamo alla prossima; il mercato è strano è complicato. Ribery? Vedremo nei prossimi giorni come sta. Milenkovic ha giocato sempre 90′, avevo la necessità di capire la sua prospettiva. Per me comunque è indispensabile, ma giocando ogni 3 giorni, qualcuno sta fuori. Amrabat? Deve verticalizzare di più, ma lavorando ci riuscirà, le basi ci sono“.

