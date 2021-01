CorSera| Doppia offerta per Caicedo ed un ingaggio da 2,5 mln

Già da tempo si parla dell’interessamento, ormai concreto, della Fiorentina a Felipe Caicedo, voci che rimangono in piedi nonostante le svariate smentite anche da parte del ds biancoceleste Tare. Come riportato dal Corriere della Sera, quest’oggi dovrebbe concretizzarsi l’offerta dei viola alla Lazio per l’acquisto dell’attaccante biancoceleste. C’è un incontro fissato tra gli avvocati dell’ecuadoriano, il tecnico viola Prandelli e il ds Pradè. Se Lotito accettasse una delle due offerte da recapitare al club capitolino, 5 milioni per il trasferimento a titolo definitivo oppure 8 milioni per il prestito con obbligo di riscatto a giugno, l’accordo tra la Fiorentina e Caicedo non sarebbe un problema: firmerebbe fino al 2023 a 2,5 milioni netti a stagione più bonus.

