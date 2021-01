Dott. Rodia: “Non ci sono allarmismi per Immobile. Per Correa e Fares siamo ottimisti”

Al termine della partita tra Lazio e Fiorentina, il Coordinatore dello Staff Medico della Lazio Fabio Rodia, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato così in merito alle condizioni di alcuni giocatori biancocelesti. Le sue parole:

“Non ci sono allarmismi per Immobile, ieri ha riposato per una gestione. Il giocatore risponde sempre nel migliore dei modi e il campo dice che non ci sono preoccupazioni per lui. Lazzari ha ricevuto una contusione dolorosa ma non preoccupa conoscendo la sua tempra. Sia Fares che Correa proseguono bene, siamo ottimisti per un pronto recupero”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: