Lazio-Fiorentina, Prandelli: “Abbiamo preso due gol che potevamo evitare”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è stato intervistato ai microfoni di Dazn per analizzare la sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grande prestazione, ma abbiamo preso due gol che potevamo evitare, per colpa di due ingenuità. E’ stata la prestazione di una squadra che si è tolta tutta la paura, abbiamo fatto la gara contro una grande squadra. C’è amarezza, ma anche la consapevolezza che è questa la strada da percorrere. I bilanci ora non dobbiamo farli, tra tre giorni abbiamo un’altra gara difficile, sono tutti scontri diretti. In questo momento cerchiamo i risultati, come oggi: con coraggio, con voglia di aggredire l’avversario. La Lazio è forte, gioca in Champions League, non ci ha creato grandissimi problemi nonostante tre o quattro giocatori di classe superiore. Ribery ha avuto un problema alla rotula, e quindi non poteva continuare, non sappiamo ancora nulla.

Quando si decide di giocare con due punte, non abbiamo più costruito, ma verticalizzato su di loro. Poi con le seconde palle, con i contrasti, siamo arrivati una rea di rigore. Il calcio è anche questo: se pensiamo di poter giocare, è difficile alzare sempre la palla, perché si diventa prevedibili. Kouame è entrato bene, il risultato è negativo, e siamo giudicati solo da questi. Questa è la strada tracciata, se troviamo solidità con la difesa a tre, con Callejon il centrocampo deve lavorare in maniera diversa: aggiungendo lui devo togliere un centrocampista. Callejon è indiscutibile come giocatore e persona. In questo momento diventa impossibile pensare ai giocatori che non ho, devo dare disponibilità ai miei calciatori che sono i più bravi. Quando si andrà sul mercato, ci saranno altre domande sul sistema di gioco e sullo sviluppo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: