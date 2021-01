Fiorentina, Vlahovic: “Daremo tutto per uscire da questa situazione”

Al termine della gara, il centravanti della Fiorentina Vlahovic è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Sicuramente era più facile giocare con Kouame, eravamo più vicini e compatti, quando giochiamo insieme ci capiamo e va tutto bene. Noi insieme stiamo dando tutto, ma se non riusciamo dobbiamo capire dve sbagliamo, col lavoro duro otterremo risultati e soddisfazioni. Prandelli non ci ha detto niente: devo ringraziarlo, se non mi avesse messo a tirare i rigori non avrei segnato così tanto. Daremo tutto per uscire da questa situazione. Con Milinkovic giochiamo insieme nella nazionale, ha salvato un gol l’ho mandato a quel paese. Abbiamo qualità e giocatori importanti, dobbiamo trovare fiducia. Dobbiamo trovare equilibrio, e insieme dobbiamo fare grandi cose. Dispiace per i risultati, ma penseremo a vincere ogni partita, che è sempre la più importante“.

