Il Tempo| Allarme Ciro, Inzaghi spera

La Lazio ha perso troppi punti nelle ultime partite ed è tempo di rialzare la china per provare ad inserirsi nella corsa all’Europa che conta, quella in cui la stessa squadra biancoceleste in questa stagione ha dimostrato di essere all’altezza, nonostante ora la aspetti la partita più complicata che si potesse pronosticare: il Bayern Monaco. Ma ciò sarà tra più di un mese, ora è importante non perdere altro tempo ed altri punti in campionato. Ma proprio in uno dei momenti più delicati della stagione la Lazio rischia di perdere Ciro Immobile. Secondo quanto riportato da Il Tempo il bomber laziale ha un problema ai legamenti della caviglia, il pessimo terreno di gioco di Marassi ha contribuito in maniera decisiva al malanno dell’attaccante che ieri ha trascorso l’intera giornata nel centro sportivo affidandosi alle sapienti mani dei fisioterapisti di Formello. Questa mattina ci sarà la prova decisiva, poi Inzaghi valuterà se sarà il caso o meno di mandare in campo l’attaccante di Torre Annunziata. Inzaghi spera di provare l’assalto alla Fiorentina con il suo attaccante migliore in un periodo in cui le criticità sono molteplici.

