Lazio-Fiorentina, Farris: “Immobile si è sbloccato definitivamente. Mercato? Decideranno Inzaghi e la società”

Al termine del match di questo pomeriggio tra Lazio e Fiorentina valevole per la sedicesima giornata di Serie A il vice Farris è intervenuto ai microfoni di DAZN a causa di mancanza di voce per Inzaghi. Queste le sue parole: “Porto il saluto di Simone, si scusa ma negli ultimi minuti non riusciva nemmeno a parlare, ero io che facevo da portavoce. Oggi serviva questa partita, secondo me non è casuale nemmeno il pallone salvato da Milinkovic sulla linea in quel momento della partita. Credo che dobbiamo smettere di pensare allo scorso anno, abbiamo vissuto un sogno che si è concluso comunque con la qualificazione in Champions. Abbiamo perso dei punti probabilmente per l’impiego in Europa, ma è una squadra che ha qualità e lo abbiamo dimostrato. La mancanza di gol? Immobile era partito più a rallentatore all’inizio ed ora si è totalmente sbloccato. L’asse che si conclude con lui funziona, anche oggi si è visto, nonostante il primo gol sia stato poi annullato. Fascia sinistra? Fares ancora non è riuscito ad integrarsi, mentre Lulic è il nostro capitano da tempo. Se si interverrà sul mercato è qualcosa che Inzaghi accorderà con la società.”

Al termine del match tra Lazio e Fiorentina mister Farris è intervenuto anche ai microfoni Lazio Style Channel: “Oggi abbiamo vinto una partita sporca, condotta nel primo tempo e giocata prevalentemente con Immobile, a cui purtroppo il Var ha giustamente annullato un gol. Siamo preparati e sappiamo soffrire, i salvataggi di Strakosha e Milinkovic non sono casualità. Quando si vogliono i tre punti li si porta a casa anche con il cuore oltre che con la testa. Sappiamo di avere una classifica che non rispecchia il nostro valore, abbiamo tutti sbagliato qualcosa. Sicuramente la Champions ci ha tolto energie, evidentemente abbiamo pagato ma anche questa è esperienza. La speranza è di recuperare ora Lulic, Fares e Correa per fare sicuramente bene. Pereira? Doveva entrare su Luis Alberto, nel momento in cui Immobile ha avuto un problema ci è servita la fisicità di Muriqi. Chiaro che il ragazzo può rimanerci male ma nello spogliatoio era tranquillo, aveva capito. Impostazione da dietro? Va portata avanti assumendosi anche i rischi, bisogna capire i momenti in cui magari la squadra non ha la tranquillità per farlo. È una linea che portiamo avanti da inizio stagione e che sta dando frutti. In questi impegni ravvicinati dopo Parma avremo il tempo giusto per preparare il derby, anche se sarebbe un errore pensare già alla stracittadina perché ci aspetta una battaglia con il Parma. Immobile? Credo sia tutto ok, domani verranno fatte le valutazioni del caso. Oggi ha preso qualche botta, in una partita normale si sarebbe preso l’applauso del nostro pubblico.”

