Lazio-Fiorentina, Hoedt nel pre partita: “Oggi grande chance per sistemare la classifica. I tifosi ci mancano, dobbiamo lottare per loro”

Questo pomeriggio alle 15.00 Lazio e Fiorentina si affrontano allo stadio Olimpico. Il difensore biancoceleste Wesley Hoedt ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Fisicamente sto benissimo mi sono allenato bene , sono in forma. Oggi è una partita importante per noi dobbiamo essere onesti con noi stessi e sistemare la classifica, oggi è una grande chance per farlo. Dobbiamo sempre stare uniti tutti insieme, è questo l’ importante. Oggi sarà una gara decisiva per tutti quanti, come ha detto anche Radu dobbiamo sputare il sangue, lottare per i tifosi, per le nostre famiglie, per tutti, soprattutto per la società. Il supporto dei tifosi per noi è importantissimo, abbiamo i tifosi migliori del mondo per questo dobbiamo rispettarli e dare tutto per loro, il loro supporto fisico ci manca ma l’unica cosa che possiamo fare ora è dare il 100 per cento e farlo anche per loro”.

