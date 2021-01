Lazio-Fiorentina, Immobile: “Adesso la prima cosa da migliorare è la classifica. Ci prendiamo questa bella vittoria”

Seconda vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico per la Lazio, che ha battuto 2-1 la Fiorentina. Appena terminata la partita, Ciro Immobile è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Avevo un fastidio al tendine, che mi ha limitato soprattutto nel finale contro il Genoa, però ci volevo essere a tutti i costi. Vivevamo un momento complicato, con mancanza di punti e di vittorie, quindi era giusto stringere i denti e dare il mio contributo per la squadra. Stiamo facendo più fatica a fare gol rispetto alle altre annate col mister. Credo che sia un problema di tutti quando si prendono tanti gol e se ne fanno pochi. Credo sia una questione di mentalità, abbiamo fatto grandissime partite quest’anno, ma poi ne abbiamo giocate male in tante partite, soprattutto gli spezzoni di tempo, quindi si vede che mentalmente questa è una squadra che deve stare sempre sul pezzo e cercare di migliorare.

Adesso la prima cosa da migliorare è la classifica, siamo in ritardo e lo sappiamo: se prima dovevamo dare il cento percento ora dobbiamo dare di più, perché abbiamo lasciato tanti punti dietro. Luis sta facendo delle partite eccezionali, è ovvio che la squadra sta aiutando un po meno con gli assist, ma sono sicuro che anche quest’anno farà la sua parte come l’anno scorso, in cui è stato il migliore: lo ha nelle sue doti e nelle sue caratteristiche. Con il fatto che segnano meno, è anche penalizzato da questo.

Col Parma è importante per la continuità di risultati, che ci è mancata quest’anno. Mettiamo da parte la Fiorentina, che ci ha messo in difficoltà negli ultimi minuti della partita. Ha vinto 3-0 in casa della Juventus e viveva un buon momento di forma. Ci prendiamo questa bella vittoria, sofferta nei minuti finali, che ci carica per la partita di Parma. Se mi riposerò con il Parma? Non lo so vedremo”.

