Lazio-Fiorentina: l’esultanza di Caicedo allontana le voci di mercato

Il match di Serie A è iniziato solo da pochi minuti ma Felipe Caicedo ha già portato la Lazio in vantaggio: al 5′ minuto, su colpo di testa di Lazzari, l’attaccante biancoceleste spedisce la palla in rete. Al momento dell’esultanza Caicedo guarda la telecamera e indica con la mano lo stemma della sua squadra: un segno della sua volontà di continuare a far bene con la maglia della Lazio.

